Rosa Meldianti Merasa Mirip Artis Han So Hee

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kembali menjadi sorotan warganet dengan tingkahnya, Rosa Meldianti.

Menyandingkan potret dengan artis Korea Selatan Han So Hee kali ini keponakan Dewi Perssik tersebut.

Drakor yang mengusung cerita tak biasa dengan mengangkat tema perselingkuhan dalam pernikahan ini sukses duduki trending dengan rating tinggi.

Rosa Meldianti mengunggah potret bersanding dengan Han So Hee di instagramnya, Sabtu (02/05/2020).

Rosa Meldianti dan Han So Hee. (Instagram @rosameldianti)

"12 12 lah," tulisnya.

Sosok Han Soo He sukses dengan peran menjadi pelakor.

Kemampuan akting dan paras cantiknya membuat nama Han Soo He melejit.

Dirinya baru berusia 25 tahun.

• Setelah Kim Jong Un Muncul, Korut dan Korsel Malah Baku Tembak

• UPDATE Kasus Corona di Indonesia - 11.192 Positif, 1.876 Sembuh, dan 845 Meninggal

• Doa Niat dan Tata Cara Puasa Syawal

• VIDEO Unggah Potret Saipul Jamil di Balik Jeruji, Inul Daratista Tak Sabar Ingin Makan Bakso

Han So Hee juga bermain dalam drama dengan DO EXO di 100 Days My Prince pada 2018 silam.

Meldi disebut mirip Han So Hee, sosok pelakor di drama korea World of Married (Instagram Story @rosa_meldianti)

Sebelumnya Meldi juga mengunggah insta story dari direct message warganet yang menyebutnya mirip dengan Han So Hee.

"Ya udahlah ya, mungkin imajinasi gue yang udah kacau.

Tapi emang tiap liat si Da Kyung langsung kebayang si Meldi," tulis netizen tersebut