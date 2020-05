ilustrasi corona - UPDATE Corona di Way Kanan, Pasien Positif Corona Tambah 1

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Kasus positif Corona di kabupaten Waykanan bertambah satu orang.

Hal ini dibenarkan juru bicara tim gugus tugas penanggulangan Covid-19, kabupaten Way Kanan Anang Risgianto, Rabu 6 Mei 2020.

“Informasi adanya 1 warga yg terkonfirmasi positif sebagaimana yang dirilis pemerintah Provinsi Lampung pada tanggal 6 Mei 2020 adalah benar,” katanya.

Ia mengatakan kronologis pasien terkena Corona, AS, 36 Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Pada Sabtu 21-03-2020, AS datang dari Gowa Sulawesi setelah mengikuti acara tabligh akbar jamaah tabligh.

Agus bersama Hengki melapor ke Puskesmas Baradatu dengan hasil pemeriksaan sehat (tidak ada keluhan) dan dianjurkan untuk karantina mandiri di rumah selama 14 hari.

Pada Rabu 25/03/2020, AS kembali datang ke Puskesmas karena mengeluh batuk, pilek, kemudian dirujuk ke RSUD Zainal Abidin Pagar Alam.

Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan AS diperbolehkan pulang dan dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah.

Selasa 07/04/2020, AS melakukan kontrol ulang ke RSUD Zainal Abidin Pagar Alam dan dinyatakan sehat (tidak ada keluhan lagi).

Selanjutnya, Selasa 14/04/2020, AS dilakukan rapid test yang pertama oleh Tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dengan hasil non reaktif.