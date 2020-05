Download Lagu Eight MP3 IU feat Suga BTS, Video Klip Eight Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Eight dinyanyikan IU feat Suga BTS dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Eight dan video klip Eight dalam artikel ini.

IU feat Suga BTS akhirnya dirilis melalui kanal YouTube 1theK pada Rabu (6/5/2020).

Eight menceritakan kehidupan orang berusia 28 tahun yang cocok untuk IU dan Suga BTS.

Usia keduanya memang diketahui sama, yakni 28 tahun menurut perhitungan usia di Korea.

Kolaborasi IU dan Suga BTS ini sudah sangat dinanti-nanti oleh penggemar keduanya.

Berikut lirik lagu Eight - IU feat Suga BTS

So are you happy now

Finally happy now are you

mwo geudaeroya nan

da ilheobeorin geot gata

modeun ge mamdaero wassdaga insado eopsi tteona

idaeroneun mueosdo saranghago sipji anha

da haejil daero haejyeobeorin

gieok sogeul yeohaenghae