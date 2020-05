Ilustrasi Via Vallen. Pernah Hidup Susah, Via Vallen Cuma Makan Nasi Pakai Garam dan Air Putih.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Via Vallen pernah merasakan hidup susah. Karena alasan itu, ia tak pernah ragu untuk membantu sesama.

Saat menjalani hidup susah tersebut, Via Vallen mengaku pernah makan nasi pakai garam.

Hal tersebut disampaikan penyanyi dangdut Via Vallen dalam tayangan Okay Bos berjudul "Cerita Masa Susah Jarwo Kwat dan Via Vallen".

"Pernah makan cuma pakai nasi putih, air panas, sama garam aja," kata Via Vallen dikutip Kompas.com, Jumat (8/5/2020).

"Jadi pas ada, harus ingat sama dulunya, banyak orang mau dibantu pasti," ujar Via Vallen.

Sebelumnya juga diketahui, Via sebelum terkenal seperti sekarang ini pernah menjadi pengamen.

Dia juga pernah merasakan mendapat honor yang sangat kecil.

Ilustrasi Via Vallen. (KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNG)

"Dulu itu kalau enggak salah Rp 5.000, kalau enggak salah," ucap Via sebagaimana dikutip Kompas.com dari Live Instagram bersama Inul Daratista di akun @inul.d, Rabu (29/4/2020).

Setelah itu, sedikit demi sedikit, honor Via bertambah.

Jumlahnya sekitar empat kali lipat dari honor sebelumnya.