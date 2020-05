VIDEO Donna Agnesia Bongkar Rahasianya Tetap Cantik di Usia 41

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video Berita Postur wajah dan kulit artis Donna Agnesia dianggap warganet tidak mencerminkan usianya yang kini 41 tahun. Donna Agnesia saat ini masih tetap cantik layaknya di usia muda.

Donna pun angkat bicara seputar rahasia awet muda dan kecantikannya sampai saat ini.

"Pasti dibantu perawatan ya. Selain perawatan, Sebenarnya ya kuncinya istirahat yang cukup dan memanage stres. Pikiran kita harus selalu positif," kata Donna Agnesia dalam siaran langsung instagram bersama Sephoraidn, dikutip Warta Kota, Jumat (8/5/2020) malam.

Wanita bernama asli Donna Agnesia Wayong mengungkapkan bahwa ada lagi kunci rahasia agar dirinya bisa dinilai awet muda dan cantik diusianya sekarang.

"Sebenarnya orang melihat kok awet muda bukan perawatan aja, tapi bagaimana kita bisa menikmati hidup agar kelihatan happy, terus bisa mengatur emosional atau stres kita," ucapnya.

Menurut istri dari Darius Sinathrya itu, raut wajah sangat mencerminkan usia dan perasaan setiap orangnya.

Sehingga, Donna beranggapan wanita sangat penting memiliki sebuah kebahagian hidup, agar awet muda dan kecantikannya terpancar dari wajah.

"Karena apa yang ada didalam pikiran kita bisa dilihat dari wajah. Bukan karena perawatan mahal apapaun, kalau kita tidak happy bisa keliatan dari wajah kita. Harus selalu umbar senyum," jelasnya.

Lebih lanjut, Donna Agnesia menganjurkan kepada semua wanita di Indonesia bahkan dunia, agar bisa mengatur stres, pola hidup, dan menjaga kebahagiaan diri untuk bisa awet muda.

"Kita harus bisa selalu dilihat tersenyum. Karena senyum adalah best make up. Smile is the best make up," ujar Donna Agnesia. (Arie Puji Waluyo/ARI).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Videografer Tribunlampung/Gusti Amalia