Hamil Anak Pertama Setelah Menunggu 9 Tahun, Penampilan Rianti Cartwright Tuai Pujian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Saat ini presenter dan pemain film Rianti Cartwright kini tengah menikmati momen menjadu calon ibu.

Diketahui, Rianti Cartwright dan Cassanova Alfonso atau Cas sempat gagal mendapatkan bayi lewat program IVF (In Vitro Fertilization).

Mereke kamudian mendapat kabar bahagia di usaha kedua dengan embrio yang masih tersisa.

Dalam vlog berjudul "#CASANDRISTORY THE NEXT CHAPTER OF OUR IVF JOURNEY PART 2", Rianti menceritakan bagaimana dia akhirnya berusaha bangkit dan selalu mensyukuri setiap hal yang ada dalam hidupnya setelah mengalami kegagalan program kehamilan.