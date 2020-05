Drakorindo, Download Drakor Rugal, Streaming Drama Korea Choi Jin Hyuk 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Choi Jin Hyuk dalam drama Korea, berikut sinopsis Rugal dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Rugal.

Bagaimanakah sinopsis Rugal?

Drama Korea terbaru Choi Jin Hyuk tayang mulai 28 Maret 2020.

Drama ini disutradarai oleh Kang Cheol Woo.

Cerita Rugal diadaptasi dari webtoon karya Rilmae.

Drakor Rugal tayang di OCN setiap Sabtu dan Minggu pukul 22.50 KST.

Berjumlah 16 episode, Rugal bergenre drama aksi.

Drakor ini tayang menggantikan Tell Me What You Saw dan akan dilanjutkan dengan Team Bulldog: Off-duty Investigation.

Sinopsis Rugal diawali Kang Ki Boem adalah seorang detektif terkenal.

Ia tengah menyelidiki organisasi kriminal Argos.

