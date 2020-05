Mobil milik MY yang diamankan, Selasa (19/5/2020) malam. Bawa Mobil Lawan Arah, Oknum Pemred di Lampung Diamankan Polisi saat di Bawah Pengaruh Narkotika.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Lawan arus di Jalan Raden Intan, seorang oknum pimpinan redaksi media online kedapatan tengah di bawah pengaruh narkotika.

Informasi yang dihimpun, oknum pimpinan redaksi ini berinisial MY, warga Yukum Jaya Lampung Tengah.

MY sendiri diamankan oleh unit partoli cepu Sabhara Polresta Bandar Lampung saat mengendarai mobil Datsun GO warna merah bernopol BE 1846 GG.

MY terpaksa dihentikan lantaran mengendarai mobilnya dengan melawan arus jalan di Jalan Raden Intan Tanjungkarang, Bandar Lampung, pada Selasa (19/5/2020) sekira pukul 20.45 WIB.

Saat dihentikan, MY sempat berkilah dan melantur sehingga dilakukan tes urine.

• Bupati Winarti Terjun Langsung Tinjau Lokasi Terdampak Angin Puting Beliung

• 1 Orang Meninggal Dunia Tertimpa Pohpn Jengkol Akibat Angin Puting Beliung di Tulangbawang

• BREAKING NEWS Angin Puting Beliung Sapu Puluhan Rumah Warga di Tulangbawang

• Eks Kadis PUPR Lampura Syahbudin Sebut Sudah Setor Rp 65 Miliar ke Bupati Nonaktif

Saat dikonfirmasi, Kasat Sabhara Polresta Bandar Lampung Kompol Suryadi membenarkan adanya informasi tersebut.

"Benar, dari patroli semalam diamankan satu orang," ungkapnya, Rabu (20/5/2020).

Kata Suryadi, pertama kali MY diamankan karena mengendarai mobilnya di jalan Raden Intan dengan melawan arah.

"Kami hentikan di depan Toko Buku Fajar Agung, saat dihentikan yang bersangkutan berkelit dan berdebat," ucapnya.

Atas perihal itu, lanjutnya, MY dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan.