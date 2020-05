TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Yoo In Na dan Lee Dong Wook dalam Drama Korea Touch Your Heart, yuk simak sinopsis Touch Your Heart hari ini episode 5 Jumat 22 Mei 2020 di Trans TV dan tonton melalui live streaming Trans TV.

Tayangan Drama Korea Touch Your Heart setiap Senin sampai Jumat pukul 09.30 WIB di Trans TV.

Drama Korea Touch Your Heart dibintangi oleh Yoo In Na dan Lee Dong Wook.

Kamu juga bisa menonton Drama Korea Touch Your Heart melalui live streaming Trans TV.

Berikut, tautan atau link live streaming Trans TV drama Korea Touch Your Heart.

Live streaming drama Korea Touch Your Heart Trans TV

Bagaimana sinopsis Touch Your Heart hari ini, Jumat 22 Mei 2020?

Dalam sinopsis Touch Your Heart hari ini episode 5, Setelah bertukar pesan di malam hari, Yoon Seo menyambut pagi dengan ceria.

Ia datang ke kantor menggunakan mantel berwarna pink.

Jung Rok memuji pakaian yang dipakai Yoon Seo.

• Sinopsis Touch Your Heart Hari Ini Episode 4 Kamis 21 Mei 2020 di Trans TV