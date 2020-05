Download Lagu Candy MP3 Baekhyun, Video Klip Candy Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Candy dinyanyikan Baekhyun dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Candy dan video klip Candy dalam artikel ini.

Lagu berjudul Candy dipopulerkan oleh penyanyi asal Korea Selatan Baekhyun.

Kini lagu Candy menduduki trending musik YouTube dengan jumlah penonton dalam 18 jam sebanyak 6 juta kali tayang.

Berikut lirik lagu Candy - Baekhyun.

Honey ajikdo gominhae?

Geurae neon josimseureopge

Sugar, spice garyeoboneunde

Jonjunghae geu appetite

Omyohan i tensyeon

Nado silchi ana

Any time, no limits

Jugo sipeo

Something something original

Nal seontaekagil jamsi gidaryeotji

Teukbyeolhan naega doelge

Soni ga soni gage

Naege jungdokdoel tende

Kkadaroun neodo

Girl I'm your candy

Giga makin chemistry

Eoreunseureoun sinamon

Jom utgineun minteu mwol deo wonhae

Got me feeling like

Pop rocks, strawberry, bubble gum

Jumeoni sok hyanggi neomchimyeon

All I want is you my love, candy

Neon gibun joajil tende

Tell me what you're waiting for

Honja inneun kamkamhan sangja sok

Jogeumssik nan geumi gabeoriji

Geureon saenggakdeul toesaekdoeneun flavor

Neon ara?

I say tumyeonghago dansunhago sipeo

Neoegeman nareul matchwogago sipeo

I'll give you something original

Neon bokjapan saramin geol anikka

Mwoga neol utge hani

Geuge nayeosseumyeon hae

Uulhaehaji ma babe

One wish nega yeoreojwo