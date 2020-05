Drakorindo, Download Drakor Psycho But It’s Okay, Streaming Drama Korea Kim Soo Hyun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Kim Soo Hyun dalam drama Korea, berikut sinopsis Psycho But It’s Okay dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Psycho But It’s Okay.

Bagaimanakah sinopsis Psycho But It’s Okay?

Drama Korea Psycho But It’s Okay merupakan drama terbaru 2020 bergenre Romance yang akan dibintangi oleh Kim Soo Hyun.

Drama ini tayang mulai 20 Juli 2020 di saluran televisi tvN dan web streaming Netflix, setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9 malam menggantikan seri drama When My Love Blooms.

Menjadi comebacknya Kim Soo Hyun pasca menyelesaikan wajib militernya.

Sebelumnya Dia menjadi cameo di ending drama Korea tvN “Hotel Del Luna“.

Psycho But It’s Okay menceritakan tentang pria yang bekerja di bangsal psikiatris dan seorang wanita yang memiliki gangguan kepribadian antisosial.

Namun ia adalah penulis populer buku anak-anak.

Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) seorang pekerja kesehatan yang bekerja di sebuah kamar bangsal psikiatris.

• Drakorindo, Download Drakor Dinner Mate, Streaming Drama Korea Song Seung Heon dan Seo Ji Hye

Ia juga memiliki tubuh yang hebatm, sabar, stamina kuat, cerdas dan punya kemampuan untuk bersimpati terhadap orang lain.