VIDEO Vidi Aldiano Unggah Momen Lebaran Bersama Sheila Dara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hubungan asmara Vidi Aldiano dan Sheila Dara dikabarkan kembali terjalin.

Vidi Aldiano dan Sheila Dara bahkan merayakan Idul Fitri bersama.

Hal itu terlihat pada instagram Vidi yang mengabadikan momen lebaran dengan Sheila.

"All I want for Eid is you. Sorry muka gue kesenengan di surprise visit sama si Ai,” tulis @vidialdiano dikutip Grid.ID dalam keterangan unggahan fotonya, Selasa (26/5/2020).

Dalam foto tersebut, Vidi Aldiano dan Sheila Dara nampak ekspresif ke arah kamera.

Unggahan Vidi Aldiano inipun menguncang beragam komentar dari sesama rekan artis.

Dari Rossa hingga desainer Didiet Maulana nampak menggoda mereka dengan menawarkan diri untuk jadi bagian tim wedding organizer Vidi dan Sheila.

"Ok gue siap rapihin venue,” tulis komentar @itsrossa910.

"Aku dulu musisi kawinan lho Vid, sampai 2010. Demi kamu, aku siap bangkit dari pensiun!!" tulis @rezagunawan.

"Ok sip. Warna apa Vid?” tulis komentar desainer @didietmaulana.

“Gue bisa kok jadi MC wedding. Thank you,” tulis komenya @yukitkt.

Tak lama kemudian Vidi pun membalas komentar dari teman-temannya

"Eh halo kenapa jadi banyak temen-temen gue jadi vendor wedding ini,” balas @vidialdiano.

Artikel ini telah tayang di Grid.ID

Videografer Tribunlampung/Bambang Irawan