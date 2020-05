Biodata Son Ye Jin Pemeran Crash Landing on You, Karier dan Drama Korea yang Diperankan Son Ye Jin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Son Ye Jin dalam drama Korea Crash Landing on You, simak biodata Son Ye Jin pemeran Crash Landing on You dan perjanan karier Son Ye Jin.

Son Ye Jin adalah aktris Korea Selatan yang terkenal setelah membintangi film The Classic (2003) dan A Moment to Remember (2004).

Son Ye Jin lahir di Daegu, Korea Selatan pada 11 Januari 1982.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Junghwa Girls High School, Son Ye Jin kemudian melanjutkan ke Seoul Institute of Arts.

Son Ye Jin sendiri pernah dikabarkan berkencan dengan aktor Kim Nam Gil pada 2013 lalu.

Namun, kabar tersebut lantas dibantah oleh agensi dari Son Ye Jin maupun Kim Nam Gil.

Terbaru, aktris yang memiliki hobi berenang ini juga dirumorkan menjalain hubungan dengan Hyun Bin.

Kabar tersebut bermula ketika Son Ye Jin dan Hyun Bin kedapatan tengah menikmati liburan bersama di Los Angeles, Amerika Serikat.

Namun setelah kabar kedekatan keduanya mencuat, agensi Son Ye Jin, MSTeam Entertainment membantah kabar tersebut.

Setelah mengetahui biodata Son Ye Jin, simak juga perjalanan Karier Son Ye Jin.

