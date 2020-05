Tidak Setuju dengan Istilah New Normal, Artis Cantik Atiqah Hasiholan Ungkapkan Alasannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Aktris Atiqah Hasiholan baru saja memberikan kritiknya terkait istilah new normal yang kini banyak dibahas orang.

Istri aktor Rio Dewanto ini mengaku tidak terlalu sepakat dengan istilah ini.

Putri Ratna Sarumpaet ini menilai stilah new normal dianggap kurang tepat dipakai.

Lantaran sebenarnya kondisi seperti ini bisa saja disebut sebagai sebuah transisi untuk kembali ke kehidupan normal sebelum pandemi datang.

Ibu dari Salma Jihane Putri Dewanto ini pun menjelaskan panjang soal alasan dirinya tak ingin memakai istilah new normal seusai pandemi berakhir.

Berikut unggahan lengkapnya pada Kamis (28/5/2020):

Saya bingung dengan kata New Normal terkait dengan kehidupan bersosial dan kontak fisik terhadap manusia.

Jadi ketika pandemi udah usai namanya apa?

No this is not normal,

this is just a transition untuk kembali ke kehidupan normal.