Makin Mahal Seusai Lebaran, Harga Bawang Merah Kini Rp 50 Ribu per Kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TALANG PADANG - Bawang merah menjadi komoditas dengan harga paling tinggi sepekan setelah Idul Fitri 1441 Hijriah.

Menurut Panut, pedagang sayur di Pasar Talang Padang, saat ini bawang merah Rp 50 ribu, naik dari Rp 45 ribu per kg saat sebelum Lebaran.

Sedangkan harga normalnya antara Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu per kg.

"Bawang merah memang barangnya sedikit, sebagian besar dari Pulau Jawa. Dari kemarin-kemarin juga sudah mahal, sekarang makin naik lagi," terang Panut, Senin (1/6/2020).

Ia mengaku, memang ada bawang merah dari Tanggamus, namun tidak dapat memenuhi permintaan.

Maka stok bawang merah masih sangat tergantung dari luar daerah, khususnya dari Pulau Jawa.

Harga sayuran lainnya yang juga naik dalam pekan ini yakni rampai jadi Rp 15 ribu dari Rp 10 ribu per kg, wortel Rp 10 ribu dari Rp 9 ribu per kg, kol Rp 5 ribu dari Rp 3 ribu per kg,

Lalu sawi Rp 5 ribu dari Rp 3 ribu per kg, luncang Rp 20 ribu dari Rp 15 ribu per kg, kacang panjang Rp 2.500 dari Rp 1.500 per ikat, bayam Rp 2 ribu dari Rp 1 ribu per ikat.

Untuk harga yang bertahan atau sama dengan pekan lalu yakni cabai rawit yang tetap Rp 25 ribu per kg, tomat Rp 8 ribu per kg, labu Rp 4 ribu per kg, tauge Rp 12 ribu per kg, seledri Rp 20 ribu per kg, kelapa Rp 6 ribu per dua buah, kangkung Rp 2 ribu per ikat, daun singkong Rp 2 ribu per ikat.

Sedangkan harga yang turun yakni cabai merah, yang kini cuma Rp 10 ribu per kg dari Rp 20 ribu per kg.

Dengan harga yang saat ini, cabai merah jadi harga terendah setelah beberapa waktu lalu pernah Rp 17 ribu per kg.

Saat itu cabai merah turun pertama kali setelah biasanya di atas harga normal, antara Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu per kg. Dan kini cabai merah makin anjlok lagi.

Harga lainnya yang juga turun yakni bawang putih jadi Rp 20 ribu dari Rp 35 ribu per kg, lalu buncis jadi Rp 6 ribu dari Rp 10 ribu per kg, terong Rp 3 ribu dari Rp 5 ribu per kg, pare Rp 4 ribu dari Rp 5 ribu per kg,

Untuk bahan pokok non sayuran harga yang turun yakni telur ayam ras jadi Rp 23 ribu dari Rp 24 ribu per kg, minyak goreng Rp 11 ribu dari Rp 13 ribu per kg, gula pasir Rp 16 ribu dari Rp 17 ribu per kg, gula merah Rp 15 ribu dari Rp 17 ribu per kg.

Sedangkan lainnya bertahan seperti beras yang tetap antara Rp 10 ribu sampai Rp 13 ribu per kg, tepung trigu Rp 7 ribu per kg, tepung aci Rp 10 ribu per kg, mentega minim Rp 5 ribu per kg. (Tribunlampung.co.id/Tri Yulianto)