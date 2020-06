Sophia Latjuba Sebut Dwi Sasono Sosok Pria Bertanggung Jawab, 'Ini Hari yang Menyedihkan untuk Saya' 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Sophia Latjuba ungkap sosok Dwi Sasono sebenarnya, pada Senin (1/6/2020).

Melalui Instagramnya Sophia Latjuba ungkap sosok Dwi Sasono di @sophia_latjuba88.

Di Instagramnya, Sophia Latjuba menyebut Dwi Sasono yang jadi duet mainnya di Sinetron Komedi Tetangga Masa Gitu di NET TV, ditangkap polisi.

Diketahui, artis peran Dwi Sasono ditangkap polisi lantaran Dwi Sasono simpan narkoba jenis ganja di rumahnya.

"Sebagai sahabat dan rekan kerja Dwi Sasono dalam serial TMG, ini hari yang menyedihkan untuk saya, dan saya yakin begitupun dengan seluruh keluarga besar dan fans TMG" tulis akun Instagram @sophia_latjuba88, dikutip Wartakotalive.com.

Dalam unggahannya, Sophia Latjuba yang merupakan mantan kekasih Ariel NOAH tersebut mendoakan agar Dwi Sasono bisa kembali berkumpul bersama keluarganya di rumah.

Sophia Latjuba juga membeberkan mengenai sosok Dwi Sasono sebenarnya di mata Sophia Latjuba.

Dikatakannya, Dwi Sasono sosok pria bertanggungjawab.

"We all know Dwi is one of the sweetest, most caring, humble and responsible family man, co-worker and friend.

Everyone... please pray for Dwi and his family, semoga semua harapan dan doanya dikabulkan, so he can reunite with his family as soon as possible," tulis akun @sophia_latjuba88.

Pengakuan Dwi Sasono