VIDEO Nikita Willy Blak-blakan Ingin Punya Anak Tanpa Nikah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Luna Maya kebingungan menanggapi Nikita Willy yang blak-blakan mengakui ingin punya anak tanpa perlu menikah.

Dalam vlog tersebut, Nikita Willy mengakui keinginannya untuk bisa menjadi seorang ibu.

Meskipun begitu, ia mengaku masih enggan menjalin hubungan serius dalam tahap pernikahan.

Awalnya, Luna Maya bertanya tentang hal-hal yang masih ingin diraih pemain sinetron tersebut.

Seperti diketahui, Nikita Willy sudah terjun dalam dunia hiburan sejak usia 8 tahun.

"Kalau aku boleh tahu, kamu dalam waktu lima tahun ke depan kamu pengen apa dalam hidup kamu yang mungkin belum kamu dapat?" tanya Luna Maya.

Ia merasa Nikita Willy sudah memiliki karier yang sempurna dalam usia 25 tahun.

"Udah karier gemilang, pretty (cantik), super famous (sangat terkenal), sekolah juga lancar," papar Luna Maya.

"Travelling-nya juga gila-gilaan destinasinya," lanjut dia.

"Apa yang belum? How do you see yourself in five years (bagaimana kamu melihat dirimu dalam waktu lima tahun)?" tanya pemain film tersebut.