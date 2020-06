Dwi Sasono Ditangkap Polisi, Sophia Latjuba: Menyedihkan Sekali 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sophia Latjuba sahabat sekaligus lawan main Dwi Sasono di sinetron komedi (Sitkom) Tetangga Masa Gitu (TMG) memberikan semangat untuk Dwi Sasono yang sedang terjerat narkoba.

Dalam positingan Instagram pribadinya @sophia_latjuba88, ia mengunggah foto bersama Dwi Sasono saat berada di lokasi syuting sitkom TMG.

Sophia Latjuba mengaku sedih dengan apa yang terjadi pada Dwi Sasono saat ini.

"Sebagai sahabat dan rekan kerja Dwi Sasono dalam serial TMG, ini hari yang menyedihkan untuk saya," ucap Sophia Latjuba dalam postingannya, Senin (1/6/2020).

"Dan saya yakin begitupun dengan seluruh keluarga besar dan fans TMG," beber Sophia Latjuba ini.

Sophia Latjuba menuturkan bahwa Dwi Sasono adalah sosok yang bertanggung jawab dan ramah.

Ibu dari Eva Celia ini juga meminta seluruhh orang yang mengenal baik Dwi Sasono untuk mendoakan yang terbaik untuk kasus Dwi Sasono.

"We all know Dwi is one of the sweetest, most caring, humble and responsible family man, co-worker and friend," ujarnya.

"Everyone... please pray for Dwi and his family, semoga semua harapan dan doanya dikabulkan, so he can reunite with his family as soon as possible," lanjut Sophia Latjuba.

Sekedar info, di sitkom TMG Sophia Latjuba berperan sebagai Angel, istri dari Adi yang diperankan oleh Dwi Sasono.

Dwi Sasono diamankan kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 26 Mei 2020 di kediamannya di kawasan Pondok Labu Jakarta Selatan.