VIDEO Nikita Willy Ungkap Keinginannya Menjadi Seorang Ibu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Luna Maya penasaran apa yang menjadi harapan Nikita Willy Nikita Willy lima tahun mendatang.

Ternyata, jawaban Nikita Willy mengejutkan Luna Maya.

Perbincangan Luna Maya dan Nikita Willy dikutip dari vlog di kanal YouTube Luna Maya.

Pada mulanya, Luna bertanya sejak umur berapa Nikita Willy mulai terjun ke dunia hiburan.

Nikita menjawab, ia mulai terjun ke dunia hiburan di usia 8 tahun dengan menjadi bintang iklan dan merambah ke sinetron dan sebagainya.

Selanjutnya, Luna bertanya kepada Nikita soal apa harapannya dalam lima tahun ke depan.

Nikita Willy pun menjawab dengan lugas.

"Well, i want to be a mother," ujar Nikita Willy seperti dikutip Kompas.com, Selasa (2/6/2020).

Luna takjub dengan jawaban Nikita Willy.

"Wow apakah ada arah-arah ke situ kah?" tanya Luna lagi.

Nikita Willy lalu menjelaskan bahwa ia ingin menjadi seorang ibu, meski tanpa menikah sekalipun.

Nikita Willy merasa jadi seorang ibu adalah sebuah hal istimewa.

"Enggak, tapi kalau bisa punya anak tanpa mariage kenapa enggak, ha-ha-ha. Karena jadi ibu tuh the best job in the world gitu he-he-he, best experience gitu enggak sih," ucap Nikita Willy.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ditanya Harapan 5 Tahun Mendatang, Jawaban Nikita Willy Bikin Luna Maya Takjub

Videografer Tribunlampung.co.id/Wahyu Iskandar