Download Lagu 'More & More' TWICE, Ada Lirik dan Video Klipnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Unduh atau download lagu 'More & More' dinyanyikan TWICE dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu 'More & More' dan video klipnya dalam artikel ini.

Grup idola K-pop TWICE akan comeback melalui minialbum kesembilan berjudul 'More & More'.

Berikut lirik lagu More & More - TWICE

tomodachi ja mou irarenai

I need you kokoro ni uso wa tsukenai

kimi mo onaji kimochi dei kara

isshoni fumi dasou o yo

Yeah ain’t got time to waste my time

ima sugu itai

demo kanjiro Here iku jinashi

kyori yukidashite Try

suki toyasashi egao kuretara

Baby everything’s gonna be alright

Gimme gimme more kimi no soba ni iru yo

One more time

Gimme gimme one more time oh oh

kirou to wa chigau sora no shita de

One more time

ashita mo one more time oh oh

hajimeru no

One more time futari one more time

One more time kimi tsumi one more time

Yeah watch out boys

shite hoshii About girls

Go koku haku shitai teku

joshi wo matsu tomo Rule

tonari The ??? so good

nozoku ta ina hitomi I wanna look

kumo tsuki noka Higher

nee doko made dekara Wonder

ichido no haku ja maritarinai (TWICE)

dai suki na koe motto kikitai (TWICE)

tsui naidete no baka

kizuseki no hiro garu

tokimeki tomaranai

Baby you’re my heartbeat