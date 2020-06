VIDEO Atta Halilintar Tertarik Beli Rumah Anang Hermansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - YouTuber Atta Halilintar tertarik membeli rumah milik Anang Hermansyah dan Ashanty di Cinere.

Namun, Anang Hermansyah masih keberatan menjual rumah tersebut. Baginya, berat untuk melepas alat-alat rekaman dan studio yang menyatu dengan rumah tersebut.

“Loh jangan, enggak mungkin, ada alat itu, studio enggak usah. No, no, no, enggak ada lagi yang jual alat-alat yang aku punya,” ujar Anang dalam akun YouTube The Hermansyah seperti dikutip Kompas.com, Selasa (2/6/2020).

“Katanya Pi sama (isi) studionya,” sahut Atta.

Anang mengatakan, barang-barang yang terdapat di studio miliknya itu sudah tak ada yang diproduksi lagi.

"Emang apa sih yang dipertahanin, barang sudah tua gitu,” ujar Ashanty.

Namun, Anang Hermansyah tetap pada pendiriannya. Ia tak akan rela jika studionya juga ikut dijual.

“Pokoknya jangan dijual studionya, studionya jangan,” tegas Anang.

Bahkan, Ashanty sampai memeluk suaminya. Ashanty berharap Anang mau melepas studio miliknya itu. “Sudah pokoknya, aku beliin yang baru semua kayak gini,” kata Ashanty.

“Enggak, studio enggak boleh, enggak usah. Ini enggak ada yang jual lagi, bukan masalah itu, enggak akan ada barang ini, enggak diproduksi ulang,” tegas Anang.