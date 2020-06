VIDEO Harapan Raisa jika New Normal Diterapkan Pemerintah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Raisa Andriana mengutarakan harapannya tentang rencana pemerintah menerapkan new normal.

Istilah new normal tengah menjadi perbincangan di publik belakangan ini. New normal adalah cara hidup manusia yang berubah setelah adanya virus corona atau COVID-19.

Sebagai public figure yang terbiasa dengan berbagai kesibukan, adanya Covid-19 membuat aktivitas Raisa berkurang karena tak ada lagi jadwal manggung.

Ia berharap adanya new normal bisa menjadi normal yang lebih baik dari sebelumnya.

"I hope new normal is better normal. Jadi enggak mungkin kembali lagi seratus persen seperti sebelum free covid," ucap Raisa dalam siaran live Instagram beberapa waktu lalu.

"Kita harus nemu apa yang bagus selama pandemi ini dan menerapkannya setelah ini," lanjutnya.

Pelantun 'Mine' ini sadar akan sulit untuk bisa kembali ke kondisi sebelum Covid-19. Ia merasa selama ini manusia sudah banyak melakukan hal buruk kepada alam dan lingkungan.

Oleh karena itu adanya Covid-19 dan rencana new normal bisa membuat masyarakat lebih baik dalam menjalani hidup di bumi.

"Kalau mau persis kaya dulu lagi mungkin banyak hal buruk yang udah kita lakuin ke lingkungan, ke orang-orang, jadi mungkin ini wake up call kita untuk lebih baik. Aku harap new normal is a better normal," tuturnya.

Tak mau ketinggalan Hamish Daud berharap keadaan new normal bisa mengajarkan masyarakat bergotong royong melawan covid-19 dengan gaya hidup lebih sehat.

Selama ini Hamish Daud menilai masyarakat lebih banyak merespon negatif hal-hal tentang Covid-19. Termasuk saat masa PSBB banyak yang tak mematuhi aturan.

"Karena banyak orang-orang yang negatif selama ini (PSBB), misal ada yang kena Covid-19 sampai dinegatifin, digosipin, dijauhin, social distancing sampai nggak sopan ngadepin orang lain," tuturnya

"Harapanku ke depan lebih ke kolaborasi global untuk hadapin ini. Kan nggak mungkin satu orang bisa selesain masalah ini. Bukan yang saling ngelawan dan negatif ," jelas Hamish.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com