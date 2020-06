Polisi Sosialisasi Penggunaan Masker di Pasar Way Tuba

PROTOKOL KESEHATAN - Cegah penularan Covid -19, Bhabinkamtibmas Polsek Way Tuba imbau warga di Pasar Kampung patuhi protokol kesehatan, Kamis (4/6).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Guna mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19), anggota Polsek Way Tuba sambangi warga yang sedang berkumpul di pasar Kampung Way Tuba untuk memberikan imbauan

Kanit Binmas ok ko dan Kanit Sabhara Polsek Way Tuba mengimbau pentingnya menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak aman social / physical distancing, dan mencuci tangan sesuai protokol kesehatan.

• Polsek Way Tuba Olah TKP Siswa SD Tenggelam di Sungai Way Pisang

Kapolsek Way Tuba AKP Saeful Nawas menyampaikan kegiatan bertujuan agar warga setempat mengerti dan paham tentang apa saja yang dilakukan dalam menghadapi wabah pandemik Virus Corona (Covid -19)

Dengan metode social distancing dan physical distancing warga yang satu dengan warga lainnyadiharapkan dapat menjaga jarak fisik 1-5 meter.

AKP Saeful menambahkan, pihaknya mengajak masyarakat untuk bersama patuhi protokol kesehatan dan segala kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus covid-19, "Lebih baik kita mencegah dari pada mengobati," katanya, Kamis (4/6). (ang)