Polsek Way Tuba Olah TKP Siswa SD Tenggelam di Sungai Way Pisang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Anggota Polsek Way Tuba melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) seorang laki-laki bernama Rafli Nanda Pratama (10) sebagai pelajar kelas 3 SDN 1 Way Pisang, ditemukan tenggelam dan meninggal dunia di Sungai Way Pisang, Kamis (5/12/2019)

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kapolsek Way tuba IPTU Saeful Nawas menjelaskan Rafli Bin Edi Suryanto yang berdomisili di Kampung Way Pisang Kecamatan Way tuba Kabupaten Way Kanan.

Awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 bersama kedua rekannya mandi di sungai tanpa mengenakan pakaian.

Saat mandi di sungai korban tenggelam dikarenakan korban tidak bisa berenang.

Melihat kondisi tersebut kedua rekannya Budi dan Arya meminta pertolongan kepada Ari Sanjaya yang kebetulan sedang mancing di sekitar tempat korban tenggelam.

Ari bergegas mendatangi dan berusaha menolong korban di bantu beberapa warga yang kebetulan berada di sawah mencari keberadaan korban yang ditemukan i dasar sungai kedalaman sekitar 1,5 meter.

Namun setelah diangkat ternyata korban sudah tidak bernyawa.

Berdasarkan pemeriksaan medis dari dokter Puskesmas Way Tuba di nyatakan meninggal dunia diakibatkan tenggelam dan tidak didapati tanda tanda kekerasan pada tubuh korban.

Pihak keluarga sudah menerima dan mengikhlaskan, serta tidak menyetujui untuk dilakukan otopsi, selanjutnya jenazah korban kita serahkan kepada keluarga untuk di makamkan,” Imbuh Kapolsek Way Tuba.

