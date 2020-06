Ikuti Petuah Sang Ayah, Nikita Willy Akhirnya Pilih Putuskan Hubungan dengan Putra Bos Blue Bird

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ada kabar tak menyenangkan datang dari pesinetron Nikita Willy.

Sebab, setelah hampir 4 tahun menjalin asmara dengan Indra Priawan Djokosoetono, Nikita Willy mengaku kini keduanya telah mengakhiri hubungan.

Bukan karena tak lagi cocok, namun Nikita menyebut ia putus dengan sang kekasih karena atas pesan almarhum sang Ayah.

Henry Willy Syam ayah kandung Nikita WIlly telah meninggal dunia pada 6 Mei 2020 lalu.

Sebelum sang Ayah menghembuskan napas terakhirnya, Nikita Willy diberi sejumlah pesan.

Ayah Niki sering berpesan agar Nikita tidak lagi menggunakan pakaian terbuka.

Oleh karena itu, kini perlahan, Nikita Willy mencoba mengubah gaya penampilannya.

"Jadi, papaku itu selalu bilang sebelum papaku meninggal, enggak boleh pakai baju-baju terbuka lagi," ujar Nikita Willy dikutip dari tayangan Okay Bos di kanal YouTube Trans7 Official, Rabu (10/6/2020).

"Makanya aku change my look for him, to help him too," kata Nikita Willy melanjutkan.

Sejak sang Ayah berpulang, Nikita Willy mengakui mengalami sejumlah perubahan termasuk berniat untuk mengubah penampilannya.

Dengan cara itulah, Nikita Willy ingin membantu ayahnya yang sudah meninggal dunia.