Masa Muda Boy William yang Pernah Terlibat Perampokan dan Suka Mabuk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pembawa acara dan artis peran Boy William ternyata memiliki masa lalu kelam.

Boy William menceritakan masa lalunya saat duduk di bangku sekolah.

Saat itu, Boy William tengah menempuh pendidikan di Selandia Baru.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Daniel Mananta Network, Boy mengaku tergolong anak yang nakal ketika itu.

“Awalnya pindah ke New Zealand dan kamu tahu sekolah di sana lebih free, free spirit, pergaulan lebih bebas, sehingga waktu itu gue bergaul dengan lingkungan yang salah,” kata Boy William dalam kanal YouTube Daniel Mananta seperti dikutip Kompas.com, Selasa (9/6/2020).

• Diajak Kelilingi Rumah Prilly Latuconsina, Boy William Dibuat Takjub Satu Ruangan yang Luas Banget!

• Dorce Nangis, Raffi Ahmad: Kalau Bunda Jadi Sopir Aku Sungkan

• Tinggal Bareng Zaskia Gotik, Aqila Malah Amuk Ibu Kandung

• Rumah Ashanty-Anang Ternyata Punya Banyak Kamar Khusus

“Dan di umur gue yang muda, gue lebih banyak di jalanan, meski gue punya rumah,” ujar Boy menambahkan.

Di negara itu, Boy mengaku berteman dengan anak-anak nakal yang dia sebut "gangster", meskipun dia tidak menjadi bagian dari kelompok itu.

“Gue bergaul di sana, kalau di jalanan namanya gangster-lah. Makanya sekarang banyak orang nanya gue bisa nge-rap karena gue dari kecil gue gaul-gaulnya sama mereka-mereka,” tutur Boy William.

Selain itu, di usia Boy William yang masih tergolong muda, dia sudah mencicipi rokok sampai minuman keras.

“Tapi at the same time pergaulan mereka off lah, di usia yg sangat muda gue uda konsumsi minuman keras ke party, gue sekolah mabuk, sampai ortu pindahin ke sekolah Kristen,” ucap Boy William.