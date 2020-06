Deretan Artis Indonesia yang Masuk Daftar 100 Wanita Tercantik Dunia 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - TC Candler telah merilis nama-nama publik figur yang masuk dalam wanita tercantik atau pria tertampan di dunia.

Ternyata dari Indonesia sendiri, ada 5 artis yang masuk dalam daftar wanita tercantik versi TC Candler ini.

Diketahui, TC Candler memang setiap tahun menampilkan deretan artis baik pria atau wanita di seluruh penjuru dunia untuk masuk dalam daftar 'The 100 Most Beautiful/ The 100 Most Handsome Faces'.

Dengan begitu, lima selebriti tanah air itu disejajarkan dengan sejumlah figur publik wanita lain, yakni Jihyo, Ariana Grande, Rihanna, hingga model internasional Cara Delevingne.

Penasaran siapa saja artis wanita Indonesia tersebut?

Mengutip TribunStyle.com berikut deretan poster nominasi 'The 100 Most Beautiful Faces 2020' yang dilansir dari @tccadler, di antaranya.

1. Chelsea Islan

Chelsea Islan (Instagram/tccandler)

Wanita bernama lengkap Chelsea Elizabeth Islan ini juga masuk ke dalam nominasi 'The 100 Most Beautiful Faces 2020' versi TC Candler.

Dalam potret tersebut, Chelsea tampil begitu misterius dengan tone wajah yang dibuat dramatis di daerah bagian mata.

Tatapannya itu pun nampak tajam dan hidup sehingga tetap memberikan kesan kecantikan pada wanita 25 tahun ini.

2. Natasha Wilona