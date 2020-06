Makeup Artist (MUA) Lampung, Martavia Khadiqotin Ulum. New Normal, MUA Lampung Mulai Dapat Order Merias Pengantin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pelaku jasa di bidang make up atau biasa disebut make up artist (MUA) juga sudah mulai mendapatkan order merias pengantin di situasi new normal.

Owner Martavia Makeuparts Martavia Khadiqotun Ulum mengatakan, bahkan dirinya sudah mulai make up pengantin sejak awal Juni lalu saat new normal baru diterapkan.

"Alhamdulillah sudah mulai ada orderan make up sejak awal bulan Juni. Tapi baru sebatas akad, karena belum kondusif untuk mengadakan acara pesta. Yang hadir baru keluarga aja," kata Martavia kepada Tribunlampung.co.id, Senin (15/6/2020) sore.

Meskipun sebatas akad dan dihadiri keluarga dekat saja, namun diakuinya konsepnya dibuat lebih nyaman dan unik seperti layaknya garden party.

"Aku kerjasama dengan Vidia Wedding Organizer. Jadi kita ngonsep akad kayak garden party di halaman rumah," paparnya.

• Catin di Lampung Utamakan Akad Nikah, Resepsi Mempertimbangkan Situasi

• Cerita dari Rumah Singgah Bagi Pasien Tak Mampu di Lampung, Pasien Bisa Menginap hingga Makan Gratis

• 1 PDP asal Lampung Utara Meninggal Dunia, Punya Riwayat Gagal Ginjal

Saat masa pandemi diakuinya memang tak sedikit yang menjadwal ulang hari yang sudah ditentukan bahkan untuk waktu yang tidak jelas.

"Yang booking sudah banyak (saat sebelum pandemi) tapi tak sedikit yang rescedule dan belum pasti waktunya. Ngeliat situasi Covid ke depan," paparnya.

Saat ini , menurut Martavia sudah ada beberapa wedding organizer yang telah melakukan simulasi akad dan resepsi dengan penerapan standar protokol kesehatan.

Dia berharap ke depan situasi semakin membaik sehingga penjual jasa termasuk MUA bisa kembali produktif.

"Kalau situasinya kembali normal seperti semula kayaknya nggak memungkinkan. Nggak bisa berharap lebih. Tapi setidaknya wedding Lampung sudah mulai bergerak lagi," kata dia.