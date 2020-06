VIDEO Lisa Blackpink Tampil dengan Gaya Baru, Ada Tindik di Bibir

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lisa Blackpink mencuri perhatian penggemarnya. Hal itu tak lepas dengan penampilan terbaru Lisa Blackpink yang sangat berbeda dengan sebelumnya.

Girlband asal Korea Selatan, Blackpink selalu menarik perhatian.

Setelah sempat vakum selama beberapa waktu ke belakang, Blackpink siap menyambut para penggemar dengan single baru.

Jelang comeback, Blackpink memang senang memberi kejutan untuk para penggemar.

Tanggal perilisan single baru How You Like That pun telah terkuak, yaitu pada 26 Juni 2020.

Tonton, video beritanya di bawah ini.

Seolah ingin selalu membuat para penggemarnya penasaran, YG Entertainment merilis teaser foto terbaru melalui laman Instagram Blackpink.

Penampilan para member Blackpink dalam teaser foto kedua ini pun nampak berbeda.

Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie nampak makin cantik mengenakan kostum dan make up bertema gelap.

Rose dengan rambut berwarna dark grey dikuncir dua.

Jennie yang tampil makin cantik.

Jisoo dengan rambut pirang digerai.