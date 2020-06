8 Ketua Parpol di Bandar Lampung Hadiri Pertemuan Tertutup, Minus NasDem dan Perindo

Dok Humas Golkar

Delapan pimpinan partai politik di Bandar Lampung melakukan pertemuan di The Coffee, Minggu (20/6/2020). Mereka adalah Ketua DPC PDIP Wiyadi, Ketua DPD Golkar Yuhadi, Ketua DPD PKS Aep Saripudin, Ketua DPD PAN Wahyu Lesmono, Ketua DPC Demokrat Budiman AS, Ketua DPC Gerindra Andika Pratama, Ketua DPD PPP Busairi AS, dan sekretaris PKB.