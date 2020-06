Pendapatan Baim Wong dari YouTube Rp 13 Miliar per Bulan, Kalahkan Raffi Ahmad dan Atta Halilintar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baim Wong menjadi artis Indonesia dengan pendapatan tertinggi dari YouTube.

Penghasilan suami Paula Verhoeven itu menyentuh angka Rp 13,29 miliar.

Bahkan, pendapatan Baim Wong tersebut mengalahkan Raffi Ahmad dan Atta Halilintar.

Berikut, 10 artis papan atas Indonesia atau YouTuber dengan penghasilan tertinggi dari YouTube.

YouTube, saat ini menjadi 'lahan' banyak orang untuk meraup pundi-pundi uang.

Di Indonesia, bahkan sejumlah artis ternama juga ikut memanfaatkan momentum tersebut untuk menambah pemasukan mereka.

Media sosial kini jamak menjadi ladang mencari keuntungan.

Salah satu platform media sosial yang menjadi sasaran adalah YouTube.

Banyak konten kreator Indonesia yang namanya melejit dengan menggamit jutaan subscribers.

Bukan hanya banjir subscribers, para "artis" YouTube juga ketiban rezeki lantaran mendapatkan penghasilan ekstra dari konten yang mereka unggah di akun YouTube masing-masing.

Mengacu data Social Blade, Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven lewat akun Baim Paula menjadi YouTuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi, yakni di kisaran US$ 59.300 hingga US$ 949.100 per bulan.