VIDEO Kecewa Suami Terjerat Narkoba, Widi Mulia Akan Tinggalkan Dwi Sasono?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Widi Mulia sangat kecewa dengan perbuatan suaminya, Dwi Sasono yang kini tersandung kasus penyalahgunaan narkoba berjenis ganja.

Dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, Widi disinggung soal pertanyaan adakah pikiran untuk meninggalkan Dwi Sasono.

Meski diam sejenak, Widi dengan tegas menyatakan tak akan meninggalkan Dwi Sasono.

“No! Gue lucu menjelaskan ini gimana ya,” ujar Widi Mulia seperti dikutip Kompas.com, Senin (22/6/2020).

Walau sempat bingung menjelaskannya, Widi pun memberikan alasan kuat untuk tetap terus mendampingi Dwi Sasono.

“Satu anggaplah bukan suami gue, itu best buddy gue and he is in trouble. It’s more than that. He is my husband, dia teman baik gue, dia bapak anak-anak gue. Dan kita tuh partner kerja,” ucap Widi lagi.

Selain itu, Widi juga menegaskan tetap mencintai Dwi Sasono.

Bahkan saat dia mengingat-ingat kembali masa pacarannya dulu, Widi menyebut bahwa dia dan Dwi Sasono sama-sama saling membutuhkan satu sama lain.

“Kami pacaran dari SMA ya. Jadi Dwi tuh emang model gitu, Dwi tuh yang jarang ke sekolah. Jadi lucu tulis-tulisan surat aja ama dia misal ‘oh my god gue kangen’. Tapi kok dia badung banget bolos,” ucap Widi lagi.

“Sementara waktu itu gue uda 4 tahun berkarier ceritanya. Jadi dari dulu pikirannya serius. Kami tuh saling membutuhkan, gue tahu kelemahan dia gini,” tambah Widi Mulia lagi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Tribunbogor.com

Videografer Tribunlampung/Gusti Amalia