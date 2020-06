VIDEO Widi Mulia Bagikan Percakapan Kerinduan Anak-anaknya kepada Dwi Sasono

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Widi Mulia membagikan percakapan akan kerinduan anak-anaknya terhadap sang ayah, Dwi Sasono.

Seperti diketahui, Dwi Sasono tengah menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta Timur.

"Gimana rasanya gak ada bapak di rumah selama ini?" tanya Widi Mulia kepada anak-anaknya, seperti dikutip dari akun Instagram Widi Mulia, Kamis (25/6/2020).

Putra Widi dan Dwi, Den Bagus, lalu menjawab dirinya sangat merindukan sosok sang ayah di rumah.

Den Bagus juga ingin membelikan kamera baru untuk Dwi Sasono.

Tonton video beritanya di bawah ini.

"Kangen banget bu. Aku mau beliin bapak kamera, karena bapak di rumah sakit enggak ada kamera. Yang di rumah juga kamera bapak sudah lama. Kasihan," ujar Den Bagus.

Sementara itu, Dru Prawiro Sasono merindukan candaan-candaan yang kerap dilakukan Dwi Sasono di dalam rumah.

"I miss his jokes. He's the best, Ma," ucap Dru.

"Tenang, selesai rehab bapak malah akan lebih lucu, kreatif, seru.." jawab Widi Mulia menenangkan hati anak-anaknya.