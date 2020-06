Sinopsis While You Were Sleeping Malam Ini Episode 14 Senin 29 Juni 2020 di Indosiar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Jong Suk dan Bae Suzy dalam Drama Korea While You Were Sleeping, yuk simak sinopsis While You Were Sleeping malam ini episode 14 Senin 29 Juni 2020 di Indosiar dan tonton melalui live streaming Indosiar.

Tayangan Drama Korea While You Were Sleeping setiap hari Setiap hari pukul 21.00 WIB di Indosiar.

Kamu juga bisa menonton Drama Korea While You Were Sleeping melalui live streaming Indosiar.

Berikut, tautan atau link live streaming Indosiar drama Korea While You Were Sleeping.

Live streaming drama Korea While You Were Sleeping Indosiar

Bagaimana sinopsis While You Were Sleeping malam ini, Senin 29 Juni 2020?

Bagaimanakah kisah cinta Jae Chan ( Lee Jong Suk) dan Hong Joo ( Bae Suzy) ?

Dalam sinopsis While You Were Sleeping malam ini episode 14, Dalam pesannya ia mengingatkan tentang Lee yang memanipulasi barang sitaan dari kasus Myung YiSuk.

Saat ke ruangannya, dia sudah ada tamu yakni Hong Joo.

Dia menanyakan bahwa Pengacara Lee membocorkan informasi saat kasus Myung YiSuk untuk alasan sama seperti perkataan awal yang ia pancing sebelumnya.