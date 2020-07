VIDEO Nikita Willy Pamer Cincin di Jari Manis Tangan Kiri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video YouTube, Nikita Willy memamerkan cincin berbentuk hati yang menempel pada jari manis tangan kirinya.

Foto tersebut diunggah Nikita Willy di akun media sosial Instagram @nikitawillyofficial94, Selasa (30/6/2020) malam.

Ia menuliskan kalimat bernada bahagia pada foto tersebut.

"Three years ago you asked me to travel the world with you (tiga tahun lalu kamu memintaku melakukan perjalanan keliling dunia)," tulis Nikita Willy.

"Three days ago you asked me to be your world. Both times i said yes (tiga hari lalu kamu memintaku menjadi duniamu. Kedua kalinya saya bilang ya)," tulis Nikita Willy melanjutkan.

Tonton videonya di bawah ini.

Tulisan tersebut menandakan bahwa Nikita Willy baru saja dilamar Indra Priawan alias Indra Priawan Djokosoetono, kekasihnya.

Indra Priawan dikenal sebagai putra pemilik armada transportasi ternama di Indonesia, yakni Blue Bird Indonesia.

Lamaran Nikita Willy dan Indra Priawan kemungkinan berlangsung pada Sabtu (27/6/2020).

Nikita Willy memang tidak menyebutkan identitas pria yang melamarnya.

Namun beberapa rekan selebritas, seperti Luna Maya, memberikan ucapan selamat atas lamaran Nikita Willy dan Indra Priawan.