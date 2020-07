Biodata Jung Hye In Pemeran Rugal, Simak Perjalanan Karier Jung Hye In

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Jung Hye In dalam drama Korea Rugal, berikut biodata Jung Hye In pemeran Rugal, simak juga perjalanan karier Jung Hye In dan daftar film Korea yang diperankan Jung Hye In.

Jung Hye In merupakan aktris Korea Selatan.

Dia lahir pada 20 September 1990.

Jung Hye In debut sebagai artis pertama kali pada 2009 dalam film A Blood Pledge.

Karirnya terus melesat hingga saat ini.

Namanya sangat terkenal setelah secara total memotong rambut pendeknya.

Karier Jung Hye In

Jung Hye In pertama kali berperan dalam film A Blood Pledge.

Dia menjadi memerankan karakter bernama Jung Hye In.

Setelah itu, Jung Hye In vakum sebentar dari dunia perfilman.