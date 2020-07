Doa Raffi Ahmad untuk Laudya Cynthia Bella yang Baru Bercerai

Instagram @chevirgo - Tangkapan Layar YouTube The Sungkars Family

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Raffi Ahmad angkat bicara terkait kabar perceraian Laudya Cynthia Bella dengan Engku Emran.

Raffi Ahmad diketahui adalah mantan kekasih Laudya Cynthia Bella.

Biarpun tidak lagi menjalin kasih, hubungan Raffi Ahmad dengan Laudya Cynthia Bella tetap baik.

Raffi Ahmad dan Bella masih berteman.

Karena itulah Raffi Ahmad kaget saat mendengar kabar perceraian Laudya Cynthia Bella.

Raffi Ahmad ikut berkomentar mengenai kabar perceraian Bella.

• Postingan Terbaru Laudya Cynthia Bella Setelah Umumkan Perceraian

• Gilang Dirga Gagal Masuk Akmil Beralih Jadi Artis

• Ashanty Sedih Ikan Cupang Kesayangannya Mati

• Nasihat Sule yang Membuat Ayu Ting Ting Tersadar

Hal itu diketahui dari acara Okay Bos yang tayang dalam channel Youtube TRANS7 OFFICIAL berjudul 'Ternyata Inul & Adam Pernah Hampir Cerai | OKAY BOS (01/07/20) Part 1'

Dalam unggahan itu, Raffi Awalnya mengaku turut bersedih dan mendoakan sang mantan kekasih yang kini telah bercerai dari suaminya.

"Aku hari ini baru mendengar kabar kurang enak dari teman aku," ujar Raffi Ahmad.

"Buat mba Laudya Cynthia Bella," kata Raffi yang langsung disela Nagita Slavina.