VIDEO Sudah Berhijab, Terry Putri Masih Jadi Korban Pelecehan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video YouTube, presenter Terry Putri dalam postingan instagram pribadinya mengaku pernah menjadi korban pelecehan.

Mantan presenter acara olahraga ini mendapat perlakuan tak menyenangkan itu, meski sudah mengenakan busana tertutup dan berhijab.

"Saat tidak berhijab, begitu sering aku dilecehkan, dari kata-kata sampai perlakuan. Banyak yang bilang 'pakaian lo gitu sih ter'."

"Sekarang setelah berhijab, apakah mereka berhenti melakukan itu? Masih! Masih banyak tendensi begitu, bahkan tetap ada terang-terangan melakukan. Orang-orangnya pun masih sama," tulis Terry Putri di Instagram.

Bagi Terry Putri, tindakan yang dialaminya bukan karena ia berpenampilan tidak tertutup.

Tonton video beritanya di bawah ini.

Menurutnya, penampilan seseorang bisa menjadi mengukur tinggi rendahnya keimanan seseorang.

"Jadi bukan karena pakaian atau penampilan seseorang. Gak ada istilah memancing. Its just you with your mind."

"Dan untuk aku, gak bisa menyimpulkan penampilan berpakaian seseorang itu dengan tinggi rendahnya keimanan atau baik tidak-nya seseorang, itu bukan ukuran."

"Aku bahkan sering merasa tidak lebih baik dari teman-teman yang tidak berpakaian tertutup kok.