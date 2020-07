Video Live IG-nya Jadi Sorotan, Artis Maudy Ayunda Buka Suara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama aktris cantik Maudy Ayunda tengah ramai jadi perbincangan di media sosial.

Bahkan di Twitter, namanya bertengger di urutan pertama daftar topik populer.

Maudy Ayunda menggegerkan penggemarnya karena pada Sabtu dini hari sekira pukul 02.00 pagi, ia melakukann Live IG.

Dalam Live Instagramnya, tak muncul wajah cantik artis berusia 25 tahun itu, hanya terdengar perbincangannya dengan seorang pria yang diduga kekasih Maudy.

Tak lama setelah Live IG itu berakhir, video tersebut lantas dihapus oleh Maudy.

Maudy Ayunda sendiri kini diketahui memang tengah kuliah di Stanford University di Amerika Serikat.

Dalam percakapannya di Live IG ia dan kekasihnya sedang berbicara dengan berbahasa Inggris.

Meski videonya sudah dihapus oleh Maudy, sejumlah akun di media sosial masih sempat menyimpannya dan membagikan ulang postingan video itu,

Dalam percakapan tersebut, terdengar si pria menyebut kalau Maudy Ayunda suka membicarakan tentang sejarah Oxford.

"...more fun for me, but you just like reading the history of Oxford and why were you actually deeply cared about that?" kata si pria.

(...lebih menyenangkan bagiku, tapi kamu terus membacakan sejarah Oxford dan kenapa kamu sangat peduli sama hal itu?)