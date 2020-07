Anang Dituding Main Perempuan di Bogor, Ashanty Beri Jawaban Bijak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Melihat aduan dari seorang netizen soal kelakuan Anang Hermansyah, Ashanty justru tampak santai.

Alih-alih marah, Ashanty justru terlihat tenang menjawab tudingan bahwa Anang Hermansyah suka main perempuan.

Ya, baru-baru ini, salah seorang netizen mengadu kepada Ashanty bahwa ia sering memergoki Anang Hermansyah main perempuan.

Netizen tersebut bahkan menyebut bahwa ia sering melihat Anang Hermansyah datang ke Bogor untuk main perempuan.

Dilansir TribunnewsBogor.com, tudingan tersebut pertama kali muncul saat Ashanty mengunggah fotonya bersama Anang Hermansyah.

Dalam foto terlihat Ashanty sedang duduk di ayunan ditemani Anang Hermansyah.

Raut bahagia terpancar jelas di wajah Ashanty dan Anang Hermansyah.

Ashanty pun mengurai caption manis untuk sang suami.

Ashanty tampak bangga karena berhasil melewati masa-masa sulit dan bahagia bersama Anang Hermansyah.

"We made it through the good and bad times together

(Kami berhasil melewati masa baik dan buruk bersama)," tulis Ashanty, Minggu (5/7/2020).

Beragam komentar kagum pun disematkan netizen untuk Ashanty dan Anang Hermansyah.