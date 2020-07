Ashanty Ungkap Sosok Pembeli Rumahnya di Cinere Seharga Rp 35 Miliar yang Dijulukinya 'Sultan' 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Rumah Ashanty di Cinere yang dipromosikan di situs jual beli online dan dibandrol dengan harga Rp 35 miliar akhirnya terjual.

Sosok pembeli rumah Ashanty di Cinere, Jawa Barat ternyata orang Jember, Jawa Timur.

Menurut Ashanty, orang tersebut adalah sosok kaya raya sampai oleh istri Anang Hermansyah dijuluki "Sultan".

Selain itu, pembeli rumah Ashanty juga tidak menawar rumah yang dibandrol Rp 35 miliar itu dan membayarnya lunas.

Awalnya rumah megah Ashanty sempat ditawar beberapa selebriti seperti Raffi Ahmad dan Andre Taulany dan Atta Halilintar.

Rumah mewah Anang dan Ashanty (Adrianus Adrianto / NOVA)

Dilansir dari YouTube The Hermansyah A6, sosok pembeli rumah Ashanty itu diungkap.

Meski tidak ditampilkan wajahnya, namun pembeli rumah Ashanty seorang perempuan.

"Bu aku udah boleh tulis rumahku udah laku belum bu?" tanya Ashanty melalui sambungan telepon dikutip TribunJakarta.com artikel 'Sosok Pembeli Rumah Cinere', Sabtu (4/7/2020).

"Gak masalah, it'ok. As long long as you don't say my name ya," pinta sosok tersebut.

Rupanya, sosok pembeli rumah orangtua Aurel Hermansyah tak ingin namanya disebut dalam video Ashanty.