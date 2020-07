Lagu Kepastian Aurel Hermansyah Kalahkan BLACKPINK di YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aurel Hermansyah merilis single terbaru. Judulnya Kepastian.

Lagu tersebut diciptakan Ade Govinda.

Sejak dirilis di YouTube 3 Juli 2020 lalu, Lagu Kepastian telah ditonton lebih 6 juta kali.

Bahkan lagu tersebut trending nomor 1 di YouTube Indonesia, mengalahkan grup musik asal Korea Selatan, BLACKPINK dengan Lagunya How You Like That'.

Dilihat di deskripsi Channel YouTube MyMusic Records, Lagu Kepastian berkisah tentang

penantian dan harapan untuk sebuah kepastian di dalam hubungan.

Tak sedikit juga orang yang mengaitkan lagu ini dengan status hubungan Aurel dengan Atta Halilintar.

Namun dari sudut pandang pencipta lagu, Ade Govinda juga memberikan statement tentang lagunya “Ini bukan hanya tentang kegalauan, ada pesan positif yang harusnya tersampaikan. Dalam sebuah hubungan memang harus ada kepastian, jangan bertahan terlalu lama dalam ketidak pastian, harus ada kejelasan”.

Dalam penggarapan musiknya, lagu ini bisa dibilang merupakan salah satu produksi musik termahal oleh MyMusic Records.

Selain melibatkan Tohpati sebagai Music Produser, lagu “KEPASTIAN” ini juga dibalut dengan String Section yang direkam di Prague, Czech Republic.

Untuk rekaman vokal dilakukan di Jakarta, namun siapa yang menduga, jika salah satu part penting dari lagu ini ternyata melibatkan Sang Bunda Ashanty sebagai Vocal Director.