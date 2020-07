5 Bulan Kepergian Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari Ungkap Kenangan Romantis Bersama Sang Suami

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru-baru ini, Bunga Citra Lestari (BCL), mengunggah momen kebersamaan bersama mendiang suaminya, Ashraf Sinclair, Kamis (9/7/2020).

Perempuan yang akrab disapa Unge ini membagikan potret kala dirinya sedang bersiap.

Tampak Bunga yang mematut di depan cermin untuk menyempurnakan riasan wajahnya.

• Terharu, Sang Ibunda Unggah Foto Noah Sedang Memijit Kepala Bunga Citra Lestari: Noah Sayang Mami!

Sementara itu, Ashraf yang berdiri di belakangnya tampak berpose dengan ponsel di tangannya.

Seperti foto lainnya yang diunggah, BCL membubuhkan angka 12 yang samar-samar terlihat pada setiap foto.

Bedanya dengan foto lainnya, foto yang kali ini diunggah BCL terdapat cuplikan caption milik Ashraf.

Begini tulisan Ashraf yang dituliskan dalam foto tersebut:

You fix your make up just so

Guess you don't know, that you're beautiful

Try on every dress that you own

You were fine in my eyes a half hour ago @bclsinclair