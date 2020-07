VIDEO BCL Kenang Romantisnya Mendiang Suami yang Memujinya saat Dandan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video YouTube Lagi, penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL), mengunggah momen kebersamaan bersama mendiang suaminya, Ashraf Sinclair, Kamis (9/7/2020).

Perempuan yang akrab disapa Unge ini membagikan potret kala dirinya sedang bersiap.

Tampak Bunga yang mematut di depan cermin untuk menyempurnakan riasan wajahnya.

Sementara itu, Ashraf yang berdiri di belakangnya tampak berpose dengan ponsel di tangannya.

Seperti foto lainnya yang diunggah, BCL membubuhkan angka 12 yang samar-samar terlihat pada setiap foto.

Tonton videonya di bawah ini.

Bedanya dengan foto lainnya, foto yang kali ini diunggah BCL terdapat cuplikan caption milik Ashraf.

Begini tulisan Ashraf yang dituliskan dalam foto tersebut:

You fix your make up just so

Guess you don't know, that you're beautiful