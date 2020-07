VIDEO Istri Fendy Chow Curhat soal Sering Ditanya Kapan Punya Anak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktor Fendy Chow (31) telah menikah pada 23 Juli 2017 dengan mantan personel JKT 48, Stella Cornelia (25).

Sebelum akhirnya menikah, Fendy telah melamar Stella di tahun 2016 secara romantis.

Tak heran jika setelah menikah, keduanya selalu berbagi potret mesra berdua di Instagram masing-masing.

Beberapa bulan pasca menikah, pasangan ini mengalami kejadian pahit.

Tonton videonya di bawah ini.

Stella mengalami keguguran di kehamilan pertamanya.

Meski dilanda kesedihan kala itu, namun Fendy mencoba tegar.

Ia mengungkapkan perasaannya lewat unggahan di akun Instagramnya pada Januari 2018 silam.

"As long as i still have you by my side, everything will be fine.. Tuhan memang ajaib..

• VIDEO Artis Kartika Putri Bagikan Cerita Perjuangannya Untuk Memiliki Anak

• VIDEO Artis Luna Maya Kaget Dengar Ari Lasso Ternyata 3 Kali Menikah

• Pria Batal Ucapkan Ijab Kabul, Calon Mertua Tiba-tiba Datang Sambil Marah-marah di Depan Penghulu

• BREAKING NEWS Polda Lampung Amankan 8.400 Butir Ekstasi dan 955 Gram Sabu dari Gudang di Natar

Manusia memang tak akan pernah mampu menentukan nasibnya sendiri sekeras apapun usaha yang telah mereka lakukan,