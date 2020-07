Drakorindo, Download Drakor She Knows Everything, Streaming Drama Korea Kang Sung Yeon & Jo Han Sun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Kang Sung Yeon dan Ja Han Sun dalam drama Korea She Knows Everything, berikut sinopsis She Knows Everything dan simak juga cara unduh atau download drama Korea She Knows Everything.

Bagaimanakah sinopsis She Knows Everything?

She Knows Everything termasuk drama Korea pendek yang hanya mempunyai 4 episode.

Episode perdananya akan tayang malam ini, Rabu (8/7/2020) di MBC mulai pukul 21.30 KST atau 19.30 WIB.

Drama bergenre misteri ini dibintangi Kang Sung Yeon dan Jo Han Sun.

Drama Korea ini dibintangi oleh Lee Goong Bok (Kang Sung Yeon) dan In Ho Cheol (Jo Han Sun).

Sinopsis She Knows Everything diawali Lee Goong Bok berprofesi sebagai agen real estate yang sedang memasarkan suatu apartemen.

Sedangkan In Ho Cheol adalah seorang detektif berpengalaman.

Goong Bok harus menghadapi banyak masalah karena insiden yang menimpa Seo Tae Hwa (Kim Do Wan), putra dari pimpinan real estate tempat dia bekerja.

Pria ini sempat menyatakan cintanya pada Yang Su Jin (Park Shin Ah) tapi ditolak.