VIDEO Gara-gara Operasi Hidung, Dara Arafah Ramai Diperbincangkan

Dara Arafah diketahui telah melakukan operasi plastik pada hidungnya.

Lewat unggahan di Instagram Story-nya, Dara membenarkan kabar ia telah melakukan rhinoplasty.

"Hai oke oke, gue tau semuanya bertanya 'what' happend with my nose?,"

"So yah im doin nose job," kata Dara di akun @daraarafah.

Diberitakan Kompas.com, Dara mengaku ia sudah memimpikan operasi hidung sejak masih duduk di bangku SMP.

Sehingga Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukan operasi setelah mendapat izin dari orang tuanya.

Dan juga memiliki uang yang cukup, Dara akan melakukan operasi plastik di bagian hidung.

"Gue habis kurang lebih Rp 100 juta buat benerin hidung gue," tulisnya dalam unggahan yang lain.