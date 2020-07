VIDEO Dara Arafah Habiskan Rp 100 Juta untuk Operasi Hidung. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video YouTube Sosok selebgram Dara Arafah tengah menjadi buah bibir.

Awalnya, penampilan Dara Arafah menjadi sorotan karena dianggap berbeda.

Kemudian, Dara Arafah membuat pengakuan dirinya telah menjalani operasi Rhinoplasty atau merekonstruksi bentuk hidung.

Rhinoplasty tersebut dilakukannya 2 minggu yang lalu.

Dara Arafah buka-bukaan soal operasinya lewat Instagram stories akun Instagaramnya pada Kamis 9 Juli 2020.

Dara mengatakan dirinya memang insecure atau tidak percaya diri dengan bentuk hidungnya.

Setelah sukses di dunia hiburan, Dara memutuskan untuk melakukan operasi hidung.

"This is one of my dream for long ago, even when I’m junior high school.

Dari SMP gue selalu bilang ke orangtua gue. Kalau gue mampu dan punya uang sendiri, gue mau rhinoplasty," ungkap Dara Arafah.