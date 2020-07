VIDEO Ulang Tahun ke-39, Ussy Sulistiawaty Dapat Surprise dari Andhika Pratama & Anak-anak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Potret artis Ussy Sulistiawaty mendapatkan kejutan ulang tahun dari Andhika Pratama dan anak-anaknya.

Artis Ussy Sulistiawaty merayakan pertambahan umurnya yang ke 39 tahun pada Senin (13/07/2020).

Pada hari spesial tersebut, Ussy mendapatkan kejutan ulang tahun dari Andhika Pratama dan anak-anak.

Momen tersebut dibagikan Ussy Sulistiawaty di unggahan Instagramnya.

Terlihat dirinya mendapatkan buket mawar merah dan putih.

Tonton video beritanya di bawah ini.

Terlihat Ussy bersama Andhika Pratama dan ketiga anaknya berada di kamar.

Sementara anaknya yang paling kecil, Sheva Elmira Lorrenia terlihat sedang tidur.

Rupanya ibu empat anak tersebut juga mendapatkan kue ulang tahun buatan dari anak sulungnya, Amel.

@ussypratama

Thankyou for the surprise Pupuw and the kids