Ashanty Ternyata Langsung Kirim Pesan ke Aurel Hermansyah Sesaat Setelah Dilamar Atta Halilintar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Ashanty ternyata langsung mengirim pesan kepada Aurel Hermansyah sesaat setelah Aurel dilamar Atta Halilintar.

Aurel Hermansyah kemudian menyampaikan isi pesan Ashanty tersebut.

Aurel pun mengungkapkan perasaannya saat itu.

Dilansir dari YouTube Atta Halilintar, anak pertama keluarga Gen Halilintar itu menceritakan kisah di balik kejutan ulang tahun Aurel Hermansyah.

Diakui Atta Halilintar, tak ada satupun dari keluarganya maupun Aurel Hermansyah yang tahu kejutan manis di tengah laut itu.

"Aku sengaja di tempat ini, sampai Thariq pun, adik-adik juga gak ada yang tahu."

"Siapapun gak ada yang tahu, semua keluarga kita gak ada yang tahu, bener-bener you and me," tutur Atta Halilintar dikutip TribunJakarta.com, Rabu (15/7/2020).

"Orang di sini yang bantuin persiapan ini semua," sambungnya.

Mengetahui hal tersebut, Aurel Hermansyah tampak kegirangan.